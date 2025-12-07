закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ отразили штурм оккупантов

  • 7.12.2025, 18:10
Бойцы ВСУ отразили штурм оккупантов

Россияне хотели воспользоваться густым туманом, но атака провалилась.

Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отбили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы дронов из-за густого тумана были вынуждены работать на сверхнизких высотах для ликвидации рашистов и уничтожения вражеской техники.

В результате неудачного наступления на позиции украинских военных поражено 10 рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович