Бойцы ВСУ отразили штурм оккупантов 7.12.2025, 18:10

Россияне хотели воспользоваться густым туманом, но атака провалилась.

Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отбили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы дронов из-за густого тумана были вынуждены работать на сверхнизких высотах для ликвидации рашистов и уничтожения вражеской техники.

В результате неудачного наступления на позиции украинских военных поражено 10 рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

