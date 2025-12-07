Бойцы ВСУ отразили штурм оккупантов
- 7.12.2025, 18:10
Россияне хотели воспользоваться густым туманом, но атака провалилась.
Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отбили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы дронов из-за густого тумана были вынуждены работать на сверхнизких высотах для ликвидации рашистов и уничтожения вражеской техники.
В результате неудачного наступления на позиции украинских военных поражено 10 рашистов.
Видео обнародовано в соцсетях.