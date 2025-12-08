закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 10:07
В Литве предложили отдать санаторий «Беларусь» владельцам застрявших в Беларуси грузовиков

3
  • 8.12.2025, 9:20
  • 3,936
Вильнюс готовит ответ Лукашенко.

Литовские политики предупредили местных перевозчиков, чьи грузовики застряли в Беларуси, что они могут попросту лишиться своих грузов и транспортных средств. Компенсировать материальный ущерб предпринимателям предложили за счет замороженных белорусских активов, таких как санаторий «Беларусь» в Друскининкае.

Такое предложение озвучил председатель Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис. Он заявил, что литовским перевозчикам необходимо быть готовым к тому, что застрявшие на территории Беларуси грузовики могут уже не вернуться на родину. В этом случае, по мнению политика, перевозчики вправе рассчитывать на компенсацию.

«Но она должна быть выплачена не из литовского бюджета, а за счёт белорусских активов, находящихся в Литве. Никто не запрещает инициировать в отношении того же санатория в Друскининкае правовые процедуры с применением временных мер защиты — провести оценку имущества, описать судебными приставами и подготовить к тому, чтобы в случае необходимости выплаты компенсации имущество было реализовано, а компенсация выплачена», — озвучил свой план в эфире ELTA Сквернялис.

По мнению политика, в случае конфискации литовских фур, Вильнюсу необходимо будет предпринять «асимметричные меры».

До 2020 года санаторий в литовском Друскининкае находился в ведении Главного экономического управления (который подчиняется управлению делами Лукашенко). В середине июня 2021 года санаторий попал под санкции ЕС, его банковские счета были заморожены, после чего его передали Республиканскому центру общественного здоровья и санаторно-курортного лечения Беларуси.

