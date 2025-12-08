закрыть
Публикация премьера Польши на платформе Х стала самой популярной в мире

2
  • 8.12.2025, 12:18
  • 3,224
Публикация премьера Польши на платформе Х стала самой популярной в мире
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Пост о стратегическом партнерстве Европы и США набрал более 27 миллионов просмотров.

Публикация премьер-министра Польши Дональда Туска на платформе X о стратегическом партнерстве Европы и США набрала более 27 миллионов просмотров, обойдя посты Илона Маска и других мировых лидеров.

Пост премьер-министра Польши Дональда Туска об евро-американских отношениях стал самым популярным в мире среди социально-политических тем за последние 24 часа. По данным аналитического фонда Res Futura, сообщение набрало более 27 миллионов просмотров, опередив публикации Илона Маска, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

В своем сообщении Туск написал по-английски:

«Дорогие американские друзья, Европа — ваш самый надежный союзник, а не ваша проблема. У нас есть общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Мы должны придерживаться этого — это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности».

Популярность поста была обусловлена новым контекстом: в пятницу, 5 декабря, США опубликовали Стратегию национальной безопасности, которая подчеркивает важность стабильности в Европе и стратегического баланса в отношениях с Россией. Документ также указывает, что европейские страны должны брать на себя основную ответственность за собственную оборону и перестать воспринимать НАТО как постоянно расширяющийся альянс.

По данным аналитического фонда Res Futura, специализирующегося на исследованиях цифровых медиа и информационной безопасности, пост Туска стал мировым лидером по уровню взаимодействия среди социально-политических публикаций 6–7 декабря.

Для экспертов этот случай демонстрирует, насколько влиятельными могут быть цифровые платформы в формировании глобальной дискуссии о безопасности и международных отношениях.

