Публикация премьера Польши на платформе Х стала самой популярной в мире 2 8.12.2025, 12:18

3,224

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Пост о стратегическом партнерстве Европы и США набрал более 27 миллионов просмотров.

Публикация премьер-министра Польши Дональда Туска на платформе X о стратегическом партнерстве Европы и США набрала более 27 миллионов просмотров, обойдя посты Илона Маска и других мировых лидеров.

Пост премьер-министра Польши Дональда Туска об евро-американских отношениях стал самым популярным в мире среди социально-политических тем за последние 24 часа. По данным аналитического фонда Res Futura, сообщение набрало более 27 миллионов просмотров, опередив публикации Илона Маска, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

В своем сообщении Туск написал по-английски:

«Дорогие американские друзья, Европа — ваш самый надежный союзник, а не ваша проблема. У нас есть общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Мы должны придерживаться этого — это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности».

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025

Популярность поста была обусловлена новым контекстом: в пятницу, 5 декабря, США опубликовали Стратегию национальной безопасности, которая подчеркивает важность стабильности в Европе и стратегического баланса в отношениях с Россией. Документ также указывает, что европейские страны должны брать на себя основную ответственность за собственную оборону и перестать воспринимать НАТО как постоянно расширяющийся альянс.

По данным аналитического фонда Res Futura, специализирующегося на исследованиях цифровых медиа и информационной безопасности, пост Туска стал мировым лидером по уровню взаимодействия среди социально-политических публикаций 6–7 декабря.

Для экспертов этот случай демонстрирует, насколько влиятельными могут быть цифровые платформы в формировании глобальной дискуссии о безопасности и международных отношениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com