Летевшие в Москву самолеты перенаправили на запасные аэродромы

Летевшие в Москву самолеты перенаправили на запасные аэродромы1
- 8.12.2025, 14:02
- 1,534
Дроны парализовали работу российских аэропортов.
Семь самолетов, летевших в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за атак беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в ночь на 8 декабря рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула ушел в Санкт-Петербург. Три воздушных судна Ajet из Турции, как и самолет AzurAir из Новосибирска, перенаправили в столичный аэропорт Шереметьево.
Изменения в графике аэропортов появились и во время перелета лайнера FlyDibai из Дубая и у судна «Победы», летевшего из Ташкента. В конечном итоге они приземлились в Нижнем Новгороде.
Также в столичном аэропорту задержали вылеты 15 рейсов, в том числе в Турцию, ОАЭ и Грузию.
Утром 8 декабря представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты гражданской авиации.
