Белорусы все чаще отказываются от отечественной обуви и одежды 4 8.12.2025, 20:43

2,214

«Беллегпром» в панике.

Как следует из обоснования проекта постановления об экологическом сборе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси (МинЖКХ), белорусы стали покупать значительно меньше одежды и обуви местного производства.

Именно поэтому ведомство предложило ввести экологический сбор на импорт одежды секонд-хенд и обуви из искусственных материалов. В документе прямо говорится, что такая мера, по мнению чиновников, могла якобы способствовать возвращению спроса на белорусские товары.

В тексте со ссылкой на концерн «Беллегпром» указывается, что доля отечественных производителей стремительно сокращается, а белорусы с каждым годом все чаще отдают предпочтение более дешевому импортному секонд-хенду и обуви из ненатуральных материалов.

Согласно данным концерна, почти каждый третий предмет одежды в стране – это секонд-хенд. Его доля в общем объеме потребления одежды оценивается примерно в 35%.

При этом ежегодный импорт таких товаров составляет 60–80 миллионов долларов. По итогам 2024 года продолжился рост «чистого» импорта.

В то же время продажи продукции отечественной легкой промышленности неуклонно падают. За период с 2021 по первую половину 2025 года доля продаж белорусской верхней одежды и трикотажа в розничном товарообороте сократилась примерно на 20–26%. Доля продаж белорусского нижнего белья упала с 63,2% до 39,5%.

Если же говорить об обуви, то за последние 10 лет её производство в Беларуси сократилось более чем вдвое – с 14 миллионов пар в 2014 году до 7 миллионов в 2024-м. Доля отечественной обуви на внутреннем рынке рухнула с 72,8% в 2010 году до всего 18,1% по итогам первого полугодия 2025 года. Статистика нерадостная.

В «Беллегпроме» основной причиной назвали переориентацию потребителей на более дешевую импортную продукцию, в основном из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Концерн при этом настаивает, что низкая цена такой обуви часто сопровождается массовым несоответствием требованиям качества и безопасности.

Именно поэтому «Беллегпром» предложил обязать импортеров одежды секонд-хенд и обуви из искусственных материалов оплачивать сбор на будущую утилизацию.

Концерн изначально предлагал фактически заградительные ставки в 10 и 15 тысяч рублей за тонну соответственно. При таких ставках розничная цена на одежду секонд-хенд, по оценкам, могла бы вырасти примерно на 30%, а на дешевую импортную обувь из искусственных материалов – примерно на 50%.

Это очень грубая оценка, так как зависимость между ставкой сбора и конечной ценой не обязательно является строго линейной. Часть увеличения издержек импортер мог бы «погасить» за счет собственной маржи.

Однако МинЖКХ, опасаясь скачка цен, предложило гораздо более демократичные, почти символические ставки – 720 рублей за тонну одежды секонд-хенд и 180 рублей за тонну обуви. По расчетам ведомства, это приведет к незначительному росту розничных цен – в среднем на 2,1% и 0,6% соответственно.

В любом случае, проект постановления Совета Министров пока находится на стадии общественного обсуждения. Будет ли он принят и в каком виде, пока неизвестно.

Тем временем Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) представило в ноябре данные, свидетельствующие о постепенном увеличении доли отечественных товаров в торговых сетях, подписавших с ведомством соответствующее соглашение.

