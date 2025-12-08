закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 22:05
Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в ЕС

  • 8.12.2025, 21:33
Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в ЕС

Статистика за первую неделю декабря.

39 попыток незаконной миграции на свою территорию из Беларуси зафиксировали за первую неделю декабря соседние страны Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных их пограничных служб.

Латвия пресекла 36 попыток, Польша — 3, на границе с Литвой активность нелегалов не регистрировалась.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность мигрантов в статистическом выражении снизилась в 7,3 раза (тогда было 285 попыток).

