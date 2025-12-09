закрыть
9 декабря 2025, вторник
Автопроизводитель BMW намерен остановить пьянство за рулем

4
  • 9.12.2025, 15:54
Цифровой ключ можно связать с алкотестером.

Новая технология, предложенная BMW, может сделать управление автомобилем в состоянии опьянения невозможным. Компания подала патент в Всемирную организацию интеллектуальной собственности, предлагая объединить уже существующие системы в единую защитную схему, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Цифровой ключ — когда автомобиль открывается и запускается с помощью смартфона или смарт-часов — может быть связан с алкотестером. Устройство может быть встроенным или переносным. Пока владелец не выдует допустимый уровень алкоголя, автомобиль просто не заведется.

Даже при неудачном тесте цифровой ключ сможет активировать мультимедийную систему и климат-контроль. BMW считает это необходимым для безопасности: чтобы человек, которому нельзя сесть за руль, не замерз в машине или мог дождаться трезвого водителя.

Однако эксперты отмечают и риски. В частности, возникает вопрос, будет ли фиксироваться информация о каждом тесте и может ли она попасть, например, к страховым компаниям. Ранее General Motors уже обвиняли в продаже данных клиентов.

Разработчики считают, что технология может существенно снизить число ДТП с участием нетрезвых водителей. Если технология BMW поможет уменьшить этот показатель, ее внедрение могут признать оправданным.

