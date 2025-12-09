Сызранский НПЗ «Роснефти» остановил работу 1 9.12.2025, 18:39

Из-за атаки БПЛА.

Сызранский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти из-за повреждения технологического оборудования в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По оценке одного из собеседников, ремонт завода мощностью 8,5 млн тонн в год может продлиться несколько недель. «Предварительно завод на ремонте до конца декабря», — сказал он.

В результате удара БПЛА была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 70% мощности завода. Она же пострадала в результате атаки дронов в середине августа, и тогда ее ремонтировали около двух недель.

В прошлом году Сызранский НПЗ переработал 4,3 млн тонн нефти, произвел 0,8 млн тонн автобензина, 1,5 млн тонн дизтоплива и 0,7 млн тонн мазута.

