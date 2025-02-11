FT: ЕС готовит кардинальный пересмотр бюджета 11.02.2025, 11:05

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Главное внимание будет уделяться защите и экономическим проектам.

Европейская комиссия рассматривает возможность радикального пересмотра многолетнего бюджета Европейского Союза, предусматривающего объединение десятков программ в три основных фонда, которые предоставят больше финансовой автономии национальным правительствам. Реформа стремится сделать бюджет ЕС более гибким и способным реагировать на новые вызовы, в частности, растущие расходы на оборону и выплаты по долгам. Комиссия отмечает, что текущая модель распределения средств устарела, и «статус-кво не является вариантом».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, описывающий предложенные изменения.

Вместо традиционного разделения средств более чем на 50 отдельных программ предлагается создание трех основных фондов:

Фонд для национальных инвестиций и реформ, объединяющий региональное финансирование и субсидии для аграрного сектора. Это даст столицам больше контроля за распределением средств.

Европейский фонд конкурентоспособности, направленный на поддержку ключевых отраслей экономики и инновационных проектов.

Обновлен фонд внешней политики, который согласовывает расходы с долгосрочными стратегическими интересами ЕС.

Реформа может значительно изменить механизм финансирования оборонных инициатив. Ожидается, что ЕС будет направлять больше на трансграничные военные проекты, которые ранее не были в приоритете.

Европейская комиссия пока не назвала конкретный объем нового бюджета, рассчитанный на период после 2028 года. В то же время, она признает, что значительная часть средств должна быть направлена на выплаты по долгам, в частности погашение облигаций, выпущенных во время пандемии COVID-19. Только на эти цели ежегодно нужно около 30 миллиардов евро, что составит 20% всех расходов ЕС.

Любое существенное увеличение бюджета, вероятно, столкнется с сопротивлением крупнейших доноров ЕС, таких как Германия и Нидерланды. В то же время Брюссель считает, что централизованные механизмы финансирования пока слишком бюрократические: на середину текущего семилетнего бюджетного цикла использовано лишь 6,4% региональных фондов.

Комиссия планирует представить официальное законодательное предложение по новой многолетней финансовой программе уже этим летом. Для его принятия необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.

Зигфрид Мурешан, участвующий в бюджетных переговорах депутат Европарламента заявил, что новый подход должен соответствовать современным вызовам: «Мы хотим бюджета, который лучше согласуется с новыми приоритетами Союза, такими как конкурентоспособность и оборона ЕС».

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать содержание предложения к его официальному обнародованию, которое ожидается в среду.

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