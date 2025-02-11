Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Польши 2 11.02.2025, 22:03

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Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива.

В Польше заявили, что российский военный самолет Су-24МР нарушил ее воздушное пространство над территориальными водами.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Его причиной стала неисправность навигационной системы российского самолета.

Как отметили в польском командовании, самолет «нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд».

«За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России», – говорится в сообщении.

Польские военные также добавили, что находились в контакте с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и передала, что это произошло из-за отказа навигационной системы.

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2025 roku o godz. 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.



Samolot, który wykonywał lot z Obwodu… pic.twitter.com/Y0dVv9fT4r — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 11, 2025

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