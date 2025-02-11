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Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Польши

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  • 11.02.2025, 22:03
  • 1,418
Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Польши

Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива.

В Польше заявили, что российский военный самолет Су-24МР нарушил ее воздушное пространство над территориальными водами.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Его причиной стала неисправность навигационной системы российского самолета.

Как отметили в польском командовании, самолет «нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд».

«За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России», – говорится в сообщении.

Польские военные также добавили, что находились в контакте с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и передала, что это произошло из-за отказа навигационной системы.

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