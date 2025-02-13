Изменилась стоимость квадратного метра жилья
- 13.02.2025, 15:19
Кого это затронет?
Стоимость квадратного метра жилья скорректировали в Беларуси. Это связано с установленными новыми предельными нормативами стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для получения льготного жилищного кредита. Изменения регламентирует соответствующее постановление Совмина (№65 от 3 февраля 2025-го).
Так, с 14 февраля 2025-го предельный норматив стоимости «квадрата» общей площади жилого помещения для выдачи льготного кредита в «Беларусбанке» устанавливается в размерах от 1359 до 1968 белорусских рублей за метр квадратный.
Предельный норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья установлен с 1 января 2025-го и составляет 1563 белорусских рубля.