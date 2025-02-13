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В Беларуси усилятся морозы

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  • 13.02.2025, 16:09
  • 1,080
В Беларуси усилятся морозы

До -18 градусов.

В пятницу, 14 февраля, утром и днем почти по всей Беларуси пройдут осадки (преимущественно снег), ночью они возможны на юге страны. Синоптики предупреждают о слабом тумане местами и гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -4 до -10 градусов (при прояснениях — до -15, на Брестчине — от -1 до -3, в Минске — от -8 до -10), в дневные часы — от -3 до -8 (на юге — от 0 до -2, в столице — 5-7 мороза).

В субботу прогнозируется небольшой кратковременный снег. Ночью будет от -7 до -12 (при прояснениях — до -15), днем — 1-8 мороза. В воскресенье ожидается усиление морозов — при прояснениях ночью до -18 градусов. При этом на западе страны будет от -7 до -9.

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