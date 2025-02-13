ВСУ нанесли контрудар в Донецкой области 13.02.2025, 20:02

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Украинские военные освободили село и продвинулись дальше.

Украинская армия впервые за год смогла оттеснить российские войска в Донецкой области, освободив село Песчаное, расположенное в пяти километрах от Покровска. Кроме того, украинские силы продвинулись на два километра в соседних населенных пунктах, пишет Bild.

Как отмечает финский военный аналитик Эмиль Кастехельми, украинские войска провели серию контратак с разных направлений. Хотя территория, освобожденная ВСУ, пока невелика, сам факт отступления российских войск в Украине впервые с осени 2023 года вызвал заметную нервозность среди российских Z-блогеров.

Российские источники подтверждают, что ВСУ закрепились в промышленной зоне западной части села Песчаное и ведут бои в жилых районах.

Для обороны Покровска этот контрудар крайне важен, поскольку российская армия вплотную подошла к стратегической трассе Е50, связывающей город с центральной Украиной. Ее потеря могла бы привести к блокаде украинских войск в Покровске.

Кроме того, ВСУ активизировались и на территории России. В Курской области украинские военные вернули под контроль три небольших населенных пункта. Российские военные блогеры публикуют кадры наступления 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, что подтверждает сообщения о продвижении украинских сил.

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