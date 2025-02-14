Очень практичные и недорогие: эксперты назвали лучшие новые автомобили 14.02.2025, 15:59

В списке есть модели на разный вкус.

Недорогие и практичные автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Но среди новых машин такие находить все труднее. Вдобавок растет популярность больших SUV. Однако вместо них можно найти много интересных предложений.

Для семьи часто выбирают крупные кроссоверы из-за практичности. Хотя обратной стороной является высокая цена. Но в TopSpeed сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.

Эксперты проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших новых машин с невысокими ценами.

Лучшие недорогие авто вместо больших кроссоверов:

1 Subaru WRX ($32 735);

2 Honda CR-V ($30 100);

3 Hyundai Santa Cruz ($28 650);

4 Ford Escape ($28 400);

5 Kia K5 ($27 190);

6 Hyundai Sonata ($26 800);

7 Mazda CX-30 ($24 995);

8 Toyota Corolla Cross ($24 035);

9 Ford Maverick ($23 920);

10 Chevrolet Trailblazer ($23 100).

Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, пикапы и седаны.

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