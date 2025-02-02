Россияне попали в «огневой мешок» в Великой Новоселке 2.02.2025, 16:57

Что известно.

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Россияне попали в так называемый «огневой мешок» в поселке.

Об этом сообщает 110 ОМБр.

«Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок, продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден», - говорится в сообщении.

Воины 110 отдельной механизированной бригады отмечают, что в Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижение и пребывание оккупантов. Затем в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые «составляют подвалы, в которых засел враг, хоронят его там заживо».

«Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского «флаговтыка» закончился, а умирать московиты не перестали», - добавили защитники.

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