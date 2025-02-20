В России упал и загорелся легкомоторный самолет: есть погибшие 2 20.02.2025, 14:23

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Момент попал на видео.

Утром 20 февраля в Нижегородской области РФ разбился легкомоторный самолет Van's RV-7. Предварительно известно, что погибли два человека, находившиеся на борту.

Самолет «совершил жесткую посадку» на аэродроме Восточный, что возле населенного пункта Новоликеево в Кстовском районе. После чего вспыхнул пожар, а ролик с моментом падения попал в Сеть, пишет «Обозреватель».

В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области РФ заявили, что пожар тушили шесть специалистов спасательного ведомства и были привлечены две единицы техники.

В свою очередь Центральное межрегиональное следственное управление подтвердило, что на борту находились пилот и пассажир.

Пока причина авиакатастрофы выясняется, но следствие рассматривает две основные версии: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

В России упал и загорелся легкомоторный самолет Van's RV-7, есть погибшие

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приниматься меры реагирования.

Следственный комитет РФ возбудил дело и проводит проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил сохранности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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