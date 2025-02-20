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Великобритания и Норвегия обсуждают план защиты Арктики от России

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  • 20.02.2025, 23:05
Великобритания и Норвегия обсуждают план защиты Арктики от России

Страны намерены подписать новое оборонное соглашение.

В четверг, 20 февраля, руководители военных ведомств Великобритании и Норвегии Джон Хили и Торе Сандвик провели встречу в Объединенном штабе вооруженных сил Норвегии в горной крепости недалеко от города Будё за Полярным кругом. Там прошли первые двусторонние переговоры об оборонном соглашении, направленном на противодействие угрозе со стороны России в Арктике, пишет Politico.

Новый договор предполагает усиление взаимодействия между вооруженными силами Британии и Норвегии, включая защиту подводных кабелей от диверсий, которые участились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Европейские страны подозревают суда, направляющиеся в российские порты или из них, в атаках на ключевые инфраструктурные коммуникации, особенно в Балтийском море, напоминает издание.

Хили во время встречи подчеркнул, что Норвегия является одним из важнейших союзников Великобритании. «Мы создадим новую эру оборонного партнерства, которая сблизит нас больше, чем когда-либо раньше, поскольку мы боремся с растущими угрозами, укрепляем НАТО и повышаем нашу безопасность на Крайнем Севере», — сказал он. Глава Минобороны Великобритании также отметил, что Соединенное королевство нацелено «играть ведущую роль» в обеспечении безопасности в Европе. По его словам, Британия готова демонстрировать противникам, что «мы едины в своей решимости защищать наши интересы».

Переговоры двух стран прошли на фоне роста напряженности между США и Европой из-за начала мирного урегулирования в Украине, в котором пока фактически не участвует ни сама Украина, ни ее европейские союзники.

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