Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ, которые продвигались через реку
- 22.02.2025, 22:53
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Видеофакт.
Снайперы 3-го отдельного отряда украинского Центра специального назначения «Омега» нейтрализовали российских пехотинцев. Оккупанты как раз передвигались по воде в Херсонской области.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.
Отметим, что отдельные отряды специального назначения «Омега» - это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.