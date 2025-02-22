Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ, которые продвигались через реку 22.02.2025, 22:53

1,788

Видеофакт.

Снайперы 3-го отдельного отряда украинского Центра специального назначения «Омега» нейтрализовали российских пехотинцев. Оккупанты как раз передвигались по воде в Херсонской области.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.

Отметим, что отдельные отряды специального назначения «Омега» - это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com