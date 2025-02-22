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Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ, которые продвигались через реку

  • 22.02.2025, 22:53
  • 1,788
Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ, которые продвигались через реку

Видеофакт.

Снайперы 3-го отдельного отряда украинского Центра специального назначения «Омега» нейтрализовали российских пехотинцев. Оккупанты как раз передвигались по воде в Херсонской области.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.

Отметим, что отдельные отряды специального назначения «Омега» - это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

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