Максимальная экономия: топ-10 дешевых машин с низким расходом топлива 28.02.2025, 15:17

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В список попали модели для разных покупателей.

Вопрос экономии топлива стоит остро для автомобилистов во всех странах. Ведь это еще и экономия в целом на эксплуатации автомобиля. Появился список дешевых машин с самым низким расходом топлива на рынке в 2025 году.

Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты назвали лучшие автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели недорогие. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Лучшие недорогие автомобили с низким расходом топлива:

1 Suzuki Swift (4,4 л/100 км);

2 Lancia Ypsilon (4,5 л/100 км);

3 Opel Corsa (4,5 л/100 км);

4 Peugeot 208 (4,5 л/100 км);

5 Citroen C4 (4,7 л/100 км);

6 Opel Astra (4,7 л/100 км);

7 Peugeot 308 (4,7 л/100 км);

8 Mazda 2 (4,7 л/100 км);

9 Opel Mokka (4,8 л/100 км);

10 Alfa Romeo Junior (4,8 л/100 км).

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