Генштаб ВСУ подтвердил удары по Волгоградскому НПЗ и Астраханскому газоперерабатывающему заводу 3.02.2025, 14:19

Удары наносили СБУ и украинский спецназ.

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 3 февраля, поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод России, которые являются производителями большого количества топлива для военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Удары осуществили подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Предварительно, на заводе Лукойл в Волгоградской области повреждены установки первичной переработки. На Астраханском заводе продолжается пожар, работа предприятия остановлена, добавили в Генштабе.

Другие детали уточняются, сказано в сообщении.

Ранее 3 февраля жители Астраханской и Волгоградской облстей РФ сообщали о взрывах. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что ночью беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод, который обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина и дизельного топлива.

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