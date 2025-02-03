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Трамп приостановил на месяц пошлины для Мексики

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  • 3.02.2025, 20:26
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Трамп приостановил на месяц пошлины для Мексики

Мексика обязалась усилить охрану границы для борьбы с потоком наркотиков.

По итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Вашингтон на месяц приостанавливает действие пошлин для Мехико. Об этом сообщила в своем X Шейнбаум.

«Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений... Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня», — сообщила она.

Введенные Трампом пошлины на импорт из Канады и Мексики составляют 25%, на товары из Китая налагается пошлина 10% в дополнение к тем сборам, которые были введены раньше. Тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая должны были начать действовать со вторника, 4 февраля. Решение республиканец объяснял борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

Соглашение, достигнутое Шейнбаум и Трампом, состоит из нескольких пунктов. Во-первых, Мексика немедленно усилит охрану северную границы с помощью 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, чтобы предотвратить незаконные поставки наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила. Соединенные Штаты, со своей стороны, обязуются предотвращать нелегальные поставки оружия в Мексику. «С сегодняшнего дня наши команды начнут работать по двум направлениям: безопасность и торговля», — рассказала Шейнбаум.

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что введение тарифов для Мексики откладывается на месяц, в течение которого «мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики». Разговор с Шейнбаум он назвал «дружеским». «Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами», — написал президент США.

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