РФ ударила по центру Изюма: есть погибшие и много раненых 2 4.02.2025, 14:06

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Оккупанты применили баллистическую ракету.

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по украинскому Изюму на Харьковщине, четыре человека погибли, пострадали 20 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

«Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение», - отметил он.

По словам главы ОГА, сейчас на месте работают все экстренные службы.

Впоследствии Синегубов добавил, что враг ударил по центральной части города, и количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

«Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом», - написал он.

Позже Синегубов сообщил детали:

«Россияне попали в админздание. Повреждены еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Никакого военного объекта в этом месте нет».

По его словам, в Изюме госпитализировали 24 человека: среди них – девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние – среднее.

Российские войска обстреляли город Изюм в Харьковской области



Глава областной военной администрации сообщил о 4 погибших и 20 пострадавших. Еще как минимум один местный житель находится под заваламиhttps://t.co/ld3ebVzFeB



Видео: ХС: новини Харків pic.twitter.com/6RF7IW4cw9 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) February 4, 2025

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