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Глава МИД Польши: Мы восхищаемся белорусами, бросившими вызов режиму

  • 4.02.2025, 14:42
Глава МИД Польши: Мы восхищаемся белорусами, бросившими вызов режиму
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Радослав Сикорский пообещал поддерживать изменения в нашей стране.

В польском Гданьске начался Форум Костюшко, организованный Министерством иностранных дел Польши. В конференции принимают участие представители Польши, Украины, Литвы, Швеции и белорусской оппозиции.

Глава МИД Радослав Сикорский во время официального открытия подчеркнул, что фигура Тадеуша Костюшко по-прежнему является источником вдохновения для людей, борющихся за свободу, достоинство и уважение прав человека.

«Символична не только фигура нашего покровителя, но и место, в котором мы находимся, то есть Европейский центр солидарности. Гданьская верфь — это не только колыбель польского независимого профсоюза «Солидарность» — первого массового антикоммунистического движения, но и источник перемен, которые произошли на наших глазах на всем европейском континенте», — заявил глава МИД.

Он также отметил, что Форум Костюшко придерживается идеи международной солидарности.

«Мы убеждены, что без свободной, независимой, демократической Беларуси политические преобразования в Восточной Европе останутся незавершенными», — сказал Сикорский.

Он также заявил, что Польша последовательно оказывала и будет оказывать помощь белорусским независимым инициативам.

«За последние годы белорусы доказали, что готовы жить на свободной Родине, платя за это высокую, порой самую высокую цену. Мы восхищаемся решимостью и мужеством тех, кто бросил вызов и пожертвовал своими интересами, а зачастую и своим здоровьем и жизнью, в борьбе за белорусское дело», — заявил глава МИД Польши.

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