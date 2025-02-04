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Российское судно с военной техникой из Сирии из-за поломки бросило якорь у Мальты

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  • 4.02.2025, 21:20
  • 2,136
Российское судно с военной техникой из Сирии из-за поломки бросило якорь у Мальты

От двигателя «Спарты» пошел дым.

Российское грузовое судно, которое среди прочих вывозит военную технику из Сирии, столкнулось с проблемами и встало на якорь восточнее Мальты.

Вышедшее из порта Тартус 26 января грузовое судно Sparta, принадлежащее ООО «Оборонлогистика», в ночь на вторник ненадолго включило передатчик, транслирующий его местоположение.

Согласно данным сайта MarineTraffic, сейчас Sparta стоит на якоре у берегов Мальты. Как выяснило «Радио Свобода», в данный момент Мальта указана точкой назначения судна, хотя после выхода из Тартуса в качестве таковой значился порт Балтийск в Калининградской области.

31 января OSINT-аналитик Russian Forces Spotter, следящий за вывозом российской техники из Сирии, сообщил о возможном пожаре на борту «Спарты». Он предполагает, что и на этот раз речь идет о технической неисправности: фотографии, подлинность которых «Радио Свобода» не может подтвердить, свидетельствуют, что большому десантному кораблю «Александр Отраковский», который сопровождал идущие из Сирии суда Sparta и Sparta II, пришлось развернуться, и вплотную подойти к «Спарте» – возможно, для помощи с ремонтом, поскольку ни одна страна не дала ей разрешения на заход в свои порты.

Как отметил в беседе с The Insider морской эксперт на условиях анонимности, дым идет от двигателя судна. Причиной задымления может быть как серьезная неисправность, так и совокупность причин, — например, плохое топливо и плохое обслуживание. «Черный дым возникает преимущественно из-за переобогащения рабочей смеси. Также его появление могут спровоцировать неисправные форсунки, износ цилиндро-поршневой группы или использование некачественного топлива», - пояснил эксперт.

Местоположение еще одного грузового судна, забравшего часть грузов из порта Тартус, Sparta II, сейчас доподлинно неизвестно: последний раз оно включало AIS-передатчик неделю назад, находясь к югу от Кипра. И Sparta, и Sparta II также принадлежат «Оборонлогистике».

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