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Зять Пригожина пропал без вести на войне в Украине

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  • 5.02.2025, 13:37
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Зять Пригожина пропал без вести на войне в Украине

Шокированный путинист дал первый комментарий.

Зять российского актера Иосифа Пригожина, Евгений, пропал без вести на войне в Украине. Интересно, что о нем ни слуху ни духу уже год, но говорить об этом его тесть начал только сейчас, пишет «Обозреватель».

Путинист раздал пропагандистским медиа комментарии об этом и рассказал, насколько он удивлен, притом что уже год не слышал известия о своем зяте. Его дочь, 27-летняя Даяна, избегает любых упоминаний о муже, но одновременно в соцсетях ведет себя так, будто ничего не произошло.

Даная вышла замуж в 2022 году. Не прошло и полгода после свадьбы, когда ее муж попал под частичную мобилизацию, несмотря на то, что у пары родился сын. Ребенку в то время не было и месяца. Тогда Пригожин утверждал, что в военкомате просто не было данных о его новорожденном ребенке. По его словам, нужно было только предоставить документы для отсрочки, но мужчину забрали на фронт.

С тех пор не было никакого упоминания о его зяте. Лишь в декабре прошлого года Даная нарушила молчание и рассказала, что долго ничего не слышала о пребывании мужа на фронте.

Интересно, что сейчас никто ничего не может говорить об исчезновении Евгения из-за договора о неразглашении, подписанного с войском.

«Просто я пока не готов. У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней», – сказал росмедиа Пригожин.

Дочь актера-путиниста также давала комментарии: «Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше».

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