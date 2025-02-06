ВСУ перешли в контрнаступление в районе Уланка в Курской области 3 6.02.2025, 13:19

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Украинская бронетехника движется прямо по трассе южнее Суджи.

Российские СМИ сообщают, что в районе Черкасской Конопельки ВСУ начали контрнаступление. Сегодня, 6 февраля, на шестой месяц боёв на этом участке фронта, ВСУ после длительной обороны перешли в наступление. Об этом сообщили российские военные корреспонденты. По их словам, бронетехника ВСУ движется прямо по трассе южнее Суджи, сообщает «Диалог.UA».

Предположительно, целью украинских сил является населенный пункт Уланок, где ранее армия Путина смогла оттеснить украинские подразделения. Дополнительной информации о ходе боевых действий пока нет.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что по состоянию на 5 февраля ни у ВС РФ, ни у ВСУ не было значительных успехов на поле боя.

Боевые действия велись в районах Свердликово и Малой Локни. При этом российские военкоры заявляют об успехах армии Путина в районах Николаево-Дарьино и Свердликово, однако ISW не обнаружил визуальных подтверждений этих заявлений. Известно, что в районе Погребков действуют подразделения 34-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Украинские источники сообщают, что среди военнослужащих КНДР участились случаи самоубийств, чтобы не попасть в плен к ВСУ.

Если российские солдаты чаще подрывают себя гранатами или стреляют в голову, то северокорейские военные предпочитают повешение.

В одном из таких случаев ВСУ обнаружили на дереве с телом солдата Кима северокорейский знак, обозначающий небо.

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