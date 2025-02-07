Маск призвал к масштабному перевооружению армии США 7.02.2025, 13:08

Илон Маск

Пентагону нужно сделать ставку на беспилотники.

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск призвал США полностью переделать программы вооружений, чтобы «с треском не проиграть следующую войну», заметил New Voice.

Он распространил в X сообщение директора венчурной компании Social Capital Чамата Палихапитии о том, что Военно-морские силы США планируют тратить 40 миллиардов долларов в год в течение следующих 30 лет на обслуживание 364 кораблей.

Палихапития отметил, что ВМС могли бы потратить часть этой суммы на более 10 тысяч беспилотников, чтобы «накрыть ими мир».

Маск отметил, что нынешняя стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для «ведения вчерашней войны».

«Если не будет сделано немедленных и кардинальных изменений, Америка с треском проиграет следующую войну», — добавил он.

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