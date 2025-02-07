В Беларуси огласили приговор рельсовым партизанам 1 7.02.2025, 16:08

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Они получили огромные сроки.

Двух белорусов приговорили к 12 и 23 годам колонии за попытку подрыва железной дороги, сообщает «Вясна». Их обвинили в подготовке «диверсии под Столбцами» и в связях с украинскими спецслужбами.

Речь идет о Павле Вабищевиче и Андрее Зиненко, которых белорусский суд признал виновными в подготовке акта терроризма и измене государству. Судья направил их в колонию усиленного режима.

Павел — минчанин, родился в 1986 году. К административной и уголовной ответственности не привлекался. Утверждается, что он установил связь с СБУ через мессенджер. Сначала его задачей якобы было фотографировать стратегические объекты, позже собирался взорвать железную дорогу. В фильме белорусской пропаганды рассказали, что Вабищевич попал во внимание силовиков, когда доносчик сообщил о нем в чат-бот КГБ. Андрей Зиненко — бывший коллега Вабищевича.

Суд проходил в закрытом режиме.

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