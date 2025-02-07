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Уже началось?

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  • Феликс Мирский
  • 7.02.2025, 18:22
  • 4,558
Уже началось?

Зачем Совмин принял новое постановление о регулировании цен.

На этой неделе Совмин утвердил список товаров, цены на которые подлежат регулированию в случае, если им вдруг потребуется срочная стабилизация. С учетом действующего 713 постановления о тотальном регулировании цен в новом документе большого смысла не видно. Но, он может пригодиться, когда тотальное ценовое регулирование отменят. Потому что в этом случае ценам действительно может понадобиться срочная стабилизация.

Новое постановление касается очень ограниченного перечня. В соответствии с ним Минстройархитектуры получает право регулировать цены на товары, предназначенные для строительства. Конкретный перечень товаров в постановлении не указан.

Министерство лесного хозяйства сможет регулировать цены на древесные пеллеты. Минсельхозпрод будет следить за тем, чтобы стоимость некоторых видов продовольствия по экспортным и импортным договорам не выходила за рамки приличия. В перечень для Минсельхозпрода попали мясо в тушах и полутушах, сливки, молоко и сыры.

Одновременно правительство отменяет ряд старых постановлений, которыми цены на вышеперечисленные товары регулировались раньше.

С учетом действующего 713 постановления в новом документе нет особого смысла. Незачем было себя и утруждать. Но новые правила вступят в действие только с 9 марта. А к этому времени они могут стать актуальными.

Потому что еще с конца прошлого года власти анонсировали отмену жесткого ценового регулирования. Премьер Роман Головченко обещал заменять его ценовыми коридорами. В чем суть коридоров Головченко не уточнял. Но если ценовые коридоры будут действовать по образцу валютных, то в экстренной ситуации они ценам, конечно, не помогут.

Инфляция за прошлый год составила 5,2 процента при прогнозе в шесть. Но это случилось в основном потому, что правительство очень старалось, чтобы инфляция оказалась ниже прогнозов. Поэтому власти не повышали административно регулируемые цены, а все остальные цены регулировали жестче чем обычно. В результате прирост регулируемых цен за квартал составил 2,4 процента.

Прирост цен на продукты в четвертом квартале замедлился до 5,9 процента с 6,3 процента кварталом ранее. При этом, цены производителей сельхозпродукции выросли на 14,5 процента.

«Такие действия правительства в среде повышенного спроса и значительного увеличения издержек в экономике, особенно на оплату труда, указывают на то, что их главным мотивом стало безусловное выполнение цели по инфляции в 2024 года», - говорится в обзоре BEROC.

Но при этом базовая инфляция, которая не зависит от сезонных и административных факторов, ускорилась с 4,8 процента в третьем квартале до 6,6 в четвертом. То есть, оказалась выше не только фактического ИПЦ, но и годового прогноза.

Настоящий потенциал белорусской инфляции можно оценить по тем ценам, которые не регулируются. В четвертом квартале стоимость услуг выросла на 12 процентов в годовом выражении.

«Без учета вклада жесткого ценового контроля годовая инфляция в декабре 2024 г. находилась бы вблизи 10 процентов», - говорится в отчете BEROC.

Но 10 процентов – не предел для белорусской инфляции. Потому что кроме внутренних проблем есть еще фактор российского рынка. Цены там растут гораздо быстрее прогнозов и это создает дополнительное давление на белорусскую финансовую и потребительскую стабильность.

«В условиях ценового контроля на белорусском рынке высоки стимулы приоритезации экспорта над насыщением внутреннего рынка», - считают эксперты BEROC.

Поэтому, смысл последнего постановления может состоять в том, чтобы подстелить себе соломки на случай неконтролируемого обрушения ценового навеса. И в этом случае одним постановлением дело, конечно, не ограничится.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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