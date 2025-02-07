Пинские волонтеры показали шокирующее видео из питомника с собаками 1 7.02.2025, 18:44

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Животные содержались в ужасных условиях.

История, потрясшая белорусов, началась с видео в TikTok. Волонтеры организации «Преданность другу» приехали в частный питомник, который больше напоминал свалку. Вонь, хаос, истощенные собаки — даже опытные зоозащитники были шокированы увиденным, пишет bgmedia.

Под роликом один из пользователей написал, что питомник якобы принадлежал местному милиционеру, которого в округе считали человеком «со странностями».

По словам жителей, он внушал страх, поэтому, несмотря на ужасные условия содержания животных, никто не осмеливался обратиться в компетентные органы. После его смерти питомник оказался брошенным, а собаки остались без ухода. Лишь тогда ситуация получила огласку.

Шокирующая находка

Прибыв на место, активисты увидели жуткую картину: в тесном и грязном пространстве выживала стая собак. Среди них — истощенные метисы бигля и бассета, хаски с подрезанными связками, а также больные шпицы, страдающие алопецией и без зубов. В яме под сараем волонтеры обнаружили двух крошечных щенков.

«Какие же все худые… Метисы бигля и бассета, все голодные до ужаса», — написали зоозащитники в соцсетях.

Позже в своих роликах они сообщили, что удалось спасти 16 животных. Сейчас собаки находятся под опекой, проходят обследование и готовятся к поиску новых хозяев.

Новый закон – новая надежда?

Недавно в Беларуси приняли новый закон о защите животных. Он вводит более жесткие требования к содержанию питомцев и ответственность за жестокое обращение. Закон позволяет не только прекращать право собственности на имеющихся у граждан животных принудительно, но и ограничивать их в приобретении на определенный срок.

Но изменит ли он реальную ситуацию?

Этот случай показывает, что одних законов недостаточно – важна гражданская активность. Только совместные усилия общества и контролирующих органов смогут реально изменить ситуацию. Важно не оставаться равнодушными, ведь бездействие приводит к новым трагедиям.

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