БелЖД изо всех сил старается уговорить китайцев продать ей электровозы, но безрезультатно 6 8.02.2025, 17:29

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Их отпугнули наложенные на Беларусь санкционные ограничения.

Для «омоложения» и осовременивания парка грузовых локомотивов БелЖД закупала в Китае электровозы серии БКГ1 (двухсекционное исполнение) и БКГ2 (односекционное исполнение). В общей сложности за время «плодотворного» сотрудничества КНР и Республики Беларусь на БЖД было поставлено 12 электровозов серии БКГ1 и 18 электровозов серии БКГ2. Все они приписаны к локомотивному депо Барановичи (ТЧ-3, Барановичское отделение БЖД — НОД-2), которое имеет самую большую ремонтную базу электротягового и моторвагонного подвижного состава на БЖД, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Основная необходимость закупки электровозов вызвана никак не увеличением объёма перевозок, а банальным старением парка грузовых локомотивов, продление срока службы которых становится уже крайне небезопасным. А выбор в пользу китайского, а не российского производителя пал по нескольким причинам: как ни странно, более высокое качество изготовления и более низкая цена. Ну и основное — это, конечно, «связанные» и «несвязанные» китайские кредиты и вливание их денег в экономику Беларуси.

Кроме того, в рамках развития сотрудничества двух стран был подписан контракт на поставку ещё 15 электровозов серии БКГ2. И по первоначальным договорённостям в 2023 году эта партия электровозов должна была уже быть поставлена на БЖД.

Однако наложенные на Беларусь санкционные ограничения «отпугнули» как китайских инвесторов, за чьи кредиты и осуществлялась закупка этих электровозов, так непосредственно и самого производителя. Более того — не поставлялись не то что электровозы, а даже такие важные запасные части (узлы), как колёсные пары, которые фактически являются «расходным материалом».

В свою очередь в руководстве БЖД, а также непосредственно на более высоком — правительственном уровне, не отказались от идеи реализации «китайских проектов», несмотря на нежелание последних связываться с потенциально небезопасным белорусским рынком и, соответственно, руководством страны.

Поставка этих 15 электровозов уже была перенесена в соответствующий план сотрудничества «Беларусь — Китай: Партнёрство — 2030».

Белорусскими чиновниками разрабатывались, рассматривались и предлагались китайской стороне варианты по реализации договора на постройку и продажу данных 15 электровозов в обход санкций. Разрабатывались стратегии и тактики по «защите» китайского производителя от вероятности отказа европейских поставщиков оборудования, поддерживающих санкции против Беларуси, продавать им свою продукцию в случае выявления факта сотрудничества с БЖД в вопросах производства электровозов.

Одной из таких «вынужденных мер» действий по реализации условий договора выступало предложение Датунскому заводу, в частности, и руководству КНР в целом по сокрытию происхождения европейских и американских комплектующих к данным электровозам.

Однако все эти предлагаемые белорусской стороной ухищрения не убедили китайскую сторону в необходимости идти на риск ради Беларуси и подвергать опасности партнёрские взаимоотношения с крупными европейскими и американскими компаниями. И в очередной раз БЖД и белорусским властям было отказано в поставках электровозов производства компании «CRRC Датунская электровозостроительная компания» с формулировкой «до момента нормализации ситуации в Беларуси…».

Но вот недавно в Беларуси снова подняли тему китайских электровозов. Она всплыла на фоне заключения договоров с российским акционерным обществом «УК Брянский машиностроительный завод» на поставку 10 маневровых тепловозов производства этого холдинга, которая была реализована осенью 2024 года за счёт привлечения кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк». Для закупки 10 магистральных тепловозов этого производителя в 2025 году в настоящее время изыскиваются варианты кредитования.

При этом «отчитывающимся органом» отмечается «затянувшаяся пауза в принятии решения китайским производителем по вопросу поставки 15 электровозов на Белорусскую железную дорогу». Причиной затянувшегося молчания китайцев называется «опасение санкционных рисков».

И уже в который раз из Беларуси в Китай поступило предложение обмануть всех и рассмотреть такую «альтернативную возможность», как поставка этих «злосчастных» китайских электровозов в форме так называемых локомотивокомплектов и/или с задействованием сторонних фирм-посредников, которые зарегистрированы на территории одной из «дружественных» Беларуси стран и не связанных ни с производителем электровозов, ни с Республикой Беларусь.

Этот последний «схематоз» в виде так называемых альтернативных путей поставки электровозов уже был предложен производителю со стороны БЖД «в рабочем порядке». Однако ввиду по-прежнему существующей «санкционной чувствительности» китайцы не поддержали подобную инициативу.

Так что в настоящее время вопрос увеличения парка грузовых электровозов за счёт их поставки из Китая всё ещё находится в «подвешенном» состоянии, по мнению белорусской стороны. Ну а «Красный Дракон», по всей видимости, пока что полностью отказался от сотрудничества с БЖД в этом вопросе.

На фоне всего происходящего белорусские власти испытывают непонятный оптимизм, утверждая, что «санкции не только не оттолкнули Беларусь и Китай друг от друга, а, наоборот, стали стимулом ускоренного углубления двустороннего сотрудничества в новую эпоху». Подобное заявление сделал в конце января 2025 года посол Беларуси в Китае Александр Червяков, признавая при этом наличие некоторых «шероховатостей» во взаимодействии двух стран из-за санкций.

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