Три позитивных фильма, которые стоит посмотреть на выходных 1 8.02.2025, 19:56

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Эти комедии поднимут настроение.

Фильмы – это хороший способ расслабиться после тяжелой недели, оторваться от будничных дел и просто насладиться хорошей историей. А если хочется чего-то легкого, веселого и ненавязчивого, комедии станут лучшим выбором.

Netflix предлагает множество интересных вариантов для просмотра, которые подарят хорошее настроение. «24 Канал» подобрал три лучшие ленты.

«Типа беременна»

Новейшая комедия Netflix рассказывает о Лейни, которая всегда хотела стать матерью и даже в детстве с подругой Кейт играла с куклами в роды. Годами спустя девушки продолжают дружить, но новость о беременности Кейт может все изменить. Лейни возмущена тем, что ее подруга живет жизнью, о которой та давно уже мечтала.

«Без обид»

30-летняя Мэдди ведет легкомысленный образ жизни и не думает о будущем. Но вдруг она остается без работы и может потерять даже дом. Поэтому Мэдди готова согласиться на любую работу. Девушка узнает о необычной вакансии – супруги ищут для своего 19-летнего сына-интроверта подругу, которая бы помогла ему расслабиться. Мэдди решает согласиться, но еще с первой встречи все идет не по плану.

«Уоллес и Громит: Пернатая месть»

Шестой фильм из серии расскажет о том, как Уоллес создает «умного» гнома, у которого возникает собственное сознание. Громит опасается, что его хозяин слишком полагается на свои изобретения. На самом деле оказывается, что за всем этим стоит фигура из прошлого, которая больше всего хочет отомстить. Громит должен побороть зло, чтобы изобретения Уоллеса продолжали существование.

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