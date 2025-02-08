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«У Китая могли возникнуть серьезные претензии к Лукашенко»

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  • 8.02.2025, 21:31
«У Китая могли возникнуть серьезные претензии к Лукашенко»

Си Цзиньпин недоволен заигрываниями белорусского диктатора в том числе с «Орешником».

Перед «выборами» Лукашенко хотел посетить Китай — поездка не состоялась. Теперь о ней представители режима просто молчат.

Почему? На этот вопрос сайту Charter97.org ответил известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Сложно сказать. Не думаю, что Китай откажется от своих интересов в Беларуси, потому что были сделаны серьезные инвестиции. Для Китая Беларусь была таким плацдармом активной работы с Европой, как, к слову, и Украина.

Сейчас же этот мотив точно исчез. Какой плацдарм в работе с Европой, если действуют санкции? Китайские интересы внутри Беларуси сохранятся, возможно, Пекин будет больше через Беларусь работать на российском рынке.

Может, поездка не состоялась потому, что какие-то претензии возникли? Мы же не знаем. Возможно, кто-то из окружения Лукашенко или его родственников решил, извините, «крысятничать» и воровать у китайцев.

Если это было, то китайцам это явно не понравилось. Это могло привести к охлаждению, могли быть переданы сигналы Лукашенко и другим, мол, ребята, нам не нравится то, что происходит в отношении китайского бизнеса в Беларуси. Подчеркну, что я лишь предполагаю, не знаю, как на самом деле.

Думаю, Китай не в восторге (хотя с ним это согласовывалось) от заигрывания Лукашенко с ядерным оружием и «Орешником» на территории Беларуси. Ведь это еще большее усиление зависимости Беларуси от Москвы, а не Пекина.

Пекин же никогда ни с кем не хочет делиться. Он привык единолично командовать, а не через кого-то или делиться с кем-то влиянием. Усиления влияния Путина на нынешню ситуацию в Беларуси, в том числе — через размещение стратегического оружия на ее территории, Пекину не очень нравится. Это тоже может быть причиной охлаждения между Пекином и Минском. Сейчас Китай занял выжидательную позицию.

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