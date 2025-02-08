«У Китая могли возникнуть серьезные претензии к Лукашенко»1
- 8.02.2025, 21:31
Си Цзиньпин недоволен заигрываниями белорусского диктатора в том числе с «Орешником».
Перед «выборами» Лукашенко хотел посетить Китай — поездка не состоялась. Теперь о ней представители режима просто молчат.
Почему? На этот вопрос сайту Charter97.org ответил известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:
— Сложно сказать. Не думаю, что Китай откажется от своих интересов в Беларуси, потому что были сделаны серьезные инвестиции. Для Китая Беларусь была таким плацдармом активной работы с Европой, как, к слову, и Украина.
Сейчас же этот мотив точно исчез. Какой плацдарм в работе с Европой, если действуют санкции? Китайские интересы внутри Беларуси сохранятся, возможно, Пекин будет больше через Беларусь работать на российском рынке.
Может, поездка не состоялась потому, что какие-то претензии возникли? Мы же не знаем. Возможно, кто-то из окружения Лукашенко или его родственников решил, извините, «крысятничать» и воровать у китайцев.
Если это было, то китайцам это явно не понравилось. Это могло привести к охлаждению, могли быть переданы сигналы Лукашенко и другим, мол, ребята, нам не нравится то, что происходит в отношении китайского бизнеса в Беларуси. Подчеркну, что я лишь предполагаю, не знаю, как на самом деле.
Думаю, Китай не в восторге (хотя с ним это согласовывалось) от заигрывания Лукашенко с ядерным оружием и «Орешником» на территории Беларуси. Ведь это еще большее усиление зависимости Беларуси от Москвы, а не Пекина.
Пекин же никогда ни с кем не хочет делиться. Он привык единолично командовать, а не через кого-то или делиться с кем-то влиянием. Усиления влияния Путина на нынешню ситуацию в Беларуси, в том числе — через размещение стратегического оружия на ее территории, Пекину не очень нравится. Это тоже может быть причиной охлаждения между Пекином и Минском. Сейчас Китай занял выжидательную позицию.