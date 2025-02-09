Фура сбила россиянина в очереди на границе Беларуси и Литвы
- 9.02.2025, 18:05
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Мужчина гулял между машинами без фликеров.
Фура сбила гражданина России в очереди на границе Беларуси и Литвы, сообщает «Еврорадио». Наезд произошел 8 февраля, около 21:45 на автодороге М-7 «Воложин — Ошмяны — Граница Литовской Республики».
У 49-летнего водителя грузовика Volvo, который ехал по направлению к пункту пропуска «Каменный Лог», практически не было шансов увидеть прогуливавшегося между машинами 43-летнего россиянина. Он вынырнул из темноты прямо перед фурой, а на его одежде не было ни одного светоотражающего элемента.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован с переломами и ссадинами.