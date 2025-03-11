Трансферная стоимость Роналду опустилась до исторического минимума

Трансферная стоимость Роналду опустилась до исторического минимума2
- 11.03.2025, 20:01
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Португалец в 40 лет стоит почти как две его яхты.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость Криштиану Роналду. Она опустилась до исторического минимума.
Португалец оценивается всего в €12млн. Это меньше, чем первая стоимость нападающего во время появления сайта.
В октябре 2004 года юного талантливого игрока «Манчестер Юнайтед» оценивали в €18 млн. Его пиковая стоимость была во время выступления в «Реале» в 2014–2015 и 2018 годах. Тогда Transfermarkt давал Роналду €120 млн.
До нынешнего падения исторический ценовой минимум форварда был в бытность игры за «Аль-Наср» – €15 млн. Это связано с возрастом и приближением решения об окончании карьеры футболиста.
При этом утверждается, что Криштиану останется в Саудовской Аравии до лета 2026 года, чтобы сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира.
Зарплата Роналду останется прежней: $200 млн за сезон плюс бонусы за разные достижения.
Португалец перешел в саудовский клуб 31 декабря 2022 года свободным агентом. Нападающий пока не выиграл ни одного трофея в Саудовской Аравии.