Армения и Нидерланды подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12.03.2025, 18:22

Арарат Мирзоян Каспар и Вельдкамп

Нидерланды нечасто подписывают подобные документы.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подписали в Ереване декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает агентство «Арменпресс».

Мирзоян подчеркнул, что подписание этого документа поднимает отношения между странами на новый уровень, что будет способствовать многостороннему сотрудничеству.

«Это не просто очередной визит на пути развития наших отношений. Сегодня мы вступаем в новый этап партнерства, который мы зафиксировали совсем недавно подписанием декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Королевством Нидерландов. Это новая веха, которая как символична, так и обязывающая, поэтому я поздравляю всех нас с достижением этого уровня», – сказал Мирзоян.

«Нидерланды нечасто подписывают подобные документы. Это редкое событие. Это показывает нашу преданность Армении. Это многое говорит о наших связях», - подчеркнул Велдкамп.

В рамках визита главы МИД в Ереване открывается посольство Нидерландов.

Напомним, что 14 января текущего года Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

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