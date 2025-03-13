В Гродно гаишники разобрали нарушения ПДД и удивились

В Гродно гаишники разобрали нарушения ПДД и удивились3
- 13.03.2025, 10:41
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Всего на одном предприятии — более 300 случаев с начала года.
В Гродно с начала года произошло более 300 нарушений ПДД, виновниками которых оказались работники одного предприятия, сообщает «Гродно Плюс».
Чтобы остановить эту тенденцию, силовики провели выездное заседание на этом самом предприятии, где в присутствии сотрудников и руководства разобрали последние инциденты.
Выездное заседание прошло 12 марта на предприятии «Гродножилстрой».
Самыми частыми причинами нарушений стали разговор по телефону за рулем, отсутствие техосмотра и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что все это гродненцы совершали в нерабочее время.
Как рассказал заместитель начальника межрайонного отдела УГАИ УВД Гродненского облисполкома Виталий Лойко, одного из работников предприятия остановили на территории города за пьяную езду: в выдыхаемом воздухе было более 0,8 промилле. Мужчине грозит штраф в 200 базовых величин (8400 рублей) с лишением права управления на пять лет.
— Данные факты случаются в связи с личной недисциплинированностью водителей, — пояснил Лойко.