Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения 13.03.2025, 18:36

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Ереван принял предложения Баку.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в четверг, 13 марта, объявили о завершении работы над текстом мирного соглашения. Согласно заявлению главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения Баку по двум последним ранее несогласованным пунктам документа, сообщает «Радио Свобода».

По словам министра, следующим шагом должна стать конституционная реформа в Армении, поскольку в действующей редакции Основного закона страны содержатся территориальные претензии к Азербайджану. В Ереване подтвердили готовность к консультациям о месте и сроках подписания соглашения.

Обсуждение условий мирного договора между Арменией и Азербайджаном началось в 2020 году после того, как Баку ввернул контроль над большей частью территорий Карабаха в ходе военной операции.

В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что стороны согласовали 15 из 17 пунктов документа. Оставшиеся разногласия касались отказа от взаимных исков в международных судах, а также вопроса о размещении иностранных войск вдоль границы.

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