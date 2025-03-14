На аукцион выставили имущество некогда известного медцентра 3 14.03.2025, 16:06

3,784

Он закрылся после того, как за него взялись силовики.

В Гомеле выставили на аукцион торговое помещение медцентра «Новое зрение», а также несколько автомобилей этой компании. Напомним, эта фирма в 2023 году попала под «каток» репрессий, а ее основателя Олега Ковригина заочно приговорили к большому сроку, пишет «Зеркало».

Площадь помещения составляет 1 341,4 м². В последние годы здание пустует.

Торги пройдут 26 марта, если найдутся желающие в них участвовать. Первоначальная стоимость — 1 140 000 рублей, указано на сайте «БелЮрОбеспечения».

Владеет этим торговым помещением медцентра «Новое зрение» в Гомеле российская компания «Офтальмологический центр Карелии». Среди обременений — ипотека и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

Также с аукциона хотят продать три автомобиля компании. Это Volkswagen Caddy 2017 года с первоначальной стоимостью 38,8 тыс. рублей. Выставлены на аукцион также два авто Volkswagen Caravelle (1, 2) 2016 и 2018 годов. Стартовая цена первого — 56,6 тыс. рублей, а второго — 83,3 тыс. рублей.

Что происходило с «Новым зрением»?

В апреле 2023 года Комитет госконтроля заявил, что вскрыл в сети медцентров «Новое зрение» серую схему по выплате зарплат в конвертах. По данным КГК, более 50 человек получили «мимо кассы» свыше 2,5 млн рублей. Силовики заявили, что эти средства в страну ввозили «различные лица», а основным подозреваемым стал «фактический собственник медцентра», постоянно проживавший в Литве, имея в виду Олега Ковригина. В отношении него и еще четырех сотрудников компании завели уголовное дело по уклонению от уплаты налогов.

27 июля Минздрав лишил сеть медцентров «Новое зрение» лицензии. По официальной версии — из-за нарушения законодательства о лицензировании. Ведомство заявило, что клиника предоставила подложные документы.

В этот же день основатель «Нового зрения» Олег Ковригин заявил, что обвинения надуманы. Компания сообщила, что будет уходить с белорусского рынка, сотрудников медцентров в спешном порядке уволили.

Спустя несколько дней в большом интервью «Зеркалу» Ковригин рассказал, что не считает дело «политическим». Он рассказал, что на него давят, а также пытаются возобновить одно из уголовных дел, которое еще в 2016 году возбудили в отношении него.

«Нас обвиняют в том, что „Новое зрение“ покупало медицинские товары дороже, чем они стоят на заводе», — говорил Ковригин.

С июля, когда медцентры были закрыты, и по сегодня официальных комментариев по уголовному делу об уклонении от налогов не было.

В прошлом году основателя бизнеса заочно приговорили к 12 годам лишения свободы в условиях усиленного режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Сам Ковригин назвал дело политически мотивированным. Кроме уклонения от уплаты налогов, ему также вменили типичные «политические» статьи — содействие экстремистской деятельности, разжигание социальной розни и призывы к санкциям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com