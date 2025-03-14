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Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

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  • 14.03.2025, 19:40
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Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады
Марк Карни
Фото: Getty Images

Ожидается, что он скоро объявит досрочные выборы.

Очередные выборы должны состояться не позднее 20 октября, но премьер-министр имеет право провести их раньше, передает ВВС.

В пятницу Марк Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность.

Карни, в прошлом руководивший центральными банками Канады и Великобритании, уверенно победил на выборах нового лидера правящей Либеральной партии. Пост лидера партии освободился 6 января с отставкой Джастина Трюдо, возглавлявшего партию c 2013 года.

В январе сам Трюдо и его партия были глубоко непопулярны и отставали в опросах от оппозиционных консерваторов на десятки процентных пунктов. Однако Дональд Трамп начал свое президентство в США с торговой войны с Канадой и угроз аннексировать ее. Враждебность Трампа к Трюдо и либералам вызвала противоположную реакцию в канадском обществе, и сейчас либералы по опросам вполне способны конкурировать с Консервативной партией Поля Полиевра.

В понедельник в своей речи по случаю победы на внутрипартийных выборах Карни дал понять, что он относится к угрозам Трампа серьезно. В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники журналистов говорят, что Карни вместо этого посетит Париж и Лондон.

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