Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады3
- 14.03.2025, 19:40
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Ожидается, что он скоро объявит досрочные выборы.
Очередные выборы должны состояться не позднее 20 октября, но премьер-министр имеет право провести их раньше, передает ВВС.
В пятницу Марк Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность.
Карни, в прошлом руководивший центральными банками Канады и Великобритании, уверенно победил на выборах нового лидера правящей Либеральной партии. Пост лидера партии освободился 6 января с отставкой Джастина Трюдо, возглавлявшего партию c 2013 года.
В январе сам Трюдо и его партия были глубоко непопулярны и отставали в опросах от оппозиционных консерваторов на десятки процентных пунктов. Однако Дональд Трамп начал свое президентство в США с торговой войны с Канадой и угроз аннексировать ее. Враждебность Трампа к Трюдо и либералам вызвала противоположную реакцию в канадском обществе, и сейчас либералы по опросам вполне способны конкурировать с Консервативной партией Поля Полиевра.
В понедельник в своей речи по случаю победы на внутрипартийных выборах Карни дал понять, что он относится к угрозам Трампа серьезно. В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники журналистов говорят, что Карни вместо этого посетит Париж и Лондон.