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В Минске гражданина Японии приговорили к семи кодам колонии

  • 17.03.2025, 16:35
  • 1,108
В Минске гражданина Японии приговорили к семи кодам колонии
Наканиси Масатоси

По статье об «агентурной деятельности».

Минский городской суд приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к 7 годам колонии по статье об «агентурной деятельности» (статья 358-1 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Также мужчину оштрафовали на 21 тысячу рублей.

По информации прокуратуры, Масатоси осуществлял «агентурную деятельность» с 2018 по 2024 годы. Суд признал японца виновным в «сотрудничестве со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

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