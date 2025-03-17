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«Газпром» завершил 2024 год с огромными убытками

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  • 17.03.2025, 21:02
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«Газпром» завершил 2024 год с огромными убытками

Газовый гигант не досчитался более 1 трлн российских рублей.

Чистый убыток ПАО «Газпром» в прошлом году составил 1,076 трлн росс. руб., следует из отчетности компании по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета).

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании ПАО «Газпром», оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — прокомментировали эти данные в управлении информации ПАО «Газпром».

2023 год компания завершила с прибылью 696 млрд руб., говорится в отчете.

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