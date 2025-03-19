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Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю через девять месяцев

  • 19.03.2025, 8:16
  • 2,822
Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю через девять месяцев
Фото: NASA

Опубликовано видео приводнения.

Застрявшие на Международной космической станции (МКС) американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, сообщает NASA. Агентство опубликовало видео приводнения членов экипажа.

В составе миссии Crew-9 на Землю также вернулись американский астронавт Ник Хэйг и российский космонавт Александр Горбунов.

Теперь Уилмор и Уильямс стали первыми астронавтами в истории, которые совершили космические полеты на борту четырех разных космических кораблей. Речь идет о Space Shuttle от NASA, российском «Союзе», Starliner и Crew Dragon.

Как Бутч и Суни «застряли» в космосе

Сага Суни и Бутча началась в июне 2024 года. Астронавты участвовали в первом испытании космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing.

Во время полета к космической станции капсула столкнулась с рядом технических проблем, поэтому возвращение астронавтов домой посчитали слишком рискованным.

В начале сентября прошлого года Starliner вернулся на Землю без экипажа. Это означало, что для возвращения Бутча и Суни нужен новый корабль. Поэтому NASA выбрало следующий по графику полет: капсулу SpaceX, которая прибыла на МКС в конце сентября.

На капсуле Dragon на станцию прилетели два астронавта вместо четырех, оставив два свободных места для Бутча и Суни. Загвоздка заключалась в том, что полет SpaceX был запланирован на шесть месяцев, поэтому срок пребывания астронавтов на МКС был продлен до марта 2025 года.

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