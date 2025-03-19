Суд в США запретил Маску ликвидировать USAID 19.03.2025, 16:44

Попытки закрыть агентство могут нарушать Конституцию США.

Федеральный судья в штате Мэриленд частично удовлетворил иск, поданный сотрудниками Агентства по международному развитию (USAID), и вынес предварительное постановление, которым запретил департаменту Илона Маска DOGE предпринимать дальнейшие шаги по демонтажу агентства. В документе говорится, что попытки закрыть USAID, «вероятно, нарушают Конституцию США разными способами» и что «эти действия нанесли ущерб не только истцам, но и общественным интересам».

Ответчики, Маск и DOGE, утверждали, что Маск лишь советник президента Дональда Трампа и что ответственность за действия, оспариваемые иском, несут руководители USAID. Тем не менее судья решил, что Маск и DOGE фактически осуществляли прямой контроль над агентством.

Судья приказал Маску и DOGE вернуть сотрудникам USAID (и штатным, и тем, кто работает по срочному контракту, включая отправленных в отпуск) доступ к компьютерным системам агентства. Дональд Трамп уже пообещал, что его администрация обжалует решение. «Я гарантирую вам, что мы подадим апелляцию. У нас есть судьи-мошенники, которые разрушают нашу страну», — заявил президент в эфире Fox News.

Американский юрист Игорь Слабых пояснил в беседе с The Insider, что суд в Мэриленде пока только применил обеспечительные меры на время разбирательств вокруг USAID.

«Решение суда важно для сотрудников USAID, так как суд, по сути, защитил их и само агентство от вмешательства в их работу извне. Но для получателей международной помощи ситуация вряд ли изменится: у агентства есть право в одностороннем порядке отменять такую помощь, и агентство этим правом воспользовалось, отменив абсолютное большинство грантов и контрактов. Сложно прогнозировать, что будет дальше, так как, во-первых, Трамп пообещал обжаловать решение, во-вторых, неизвестно, будет ли администрация вообще его исполнять.

Что касается неоднозначной формулировки суда о вероятном нарушении Конституции, нужно учитывать, что суд вынес не решение по существу, а только применил обеспечительные меры на время рассмотрения спора. В такой процедуре суд, кроме прочего, оценивает шансы на удовлетворение искового заявления».

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио, который в феврале был назначен исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что администрация сворачивает более 80% программ агентства и сокращает бóльшую часть персонала.

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