Из Беларуси официально ушла самая дорогая немецкая компания 19.03.2025, 23:06

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Из Беларуси официально ушла самая дорогая немецкая компания — SAP. Несколько недель назад, как обратил внимание Plan B, была поставлена точка в ликвидации его местного юрлица «САП СНГ». И Siemens, и DeutscheTelekom, и Rheinmetall, и Mercedes-Benz далеко до ее рыночной стоимости в 225 млрд долларов. Но все же не так далеко, как тем субститутам, которыми третий год пытаются безуспешно заместить ее продукты патриотические российские и белорусские разработчики.

А результата последним необходимо когда-то достигать. Потому что давно нет обновлений и те системы, которые остались от SAP, уже устарели. Требуется полностью импортозаместить продукты по корпоративному управлению (так называемые ERP — Enterprise Resource Planning) весьма приличного количества валообразующих компаний в России и Беларуси.

В России до 2022 года SAP контролировала не менее 60% рынка промышленного специализированного софта, намного опережая своих глобальных конкурентов Oracle и Microsoft и всех прочих. В Беларуси, где с 2008 года действовало ее представительство, эта доля была не меньшей.

Клиентами немцев были крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса. Из тех, про кого известно, это — концерн «Белнефтехим», Беларусская нефтяная компания, «Белоруснефть», «Газпром трансгаз Беларусь», Мозырский НПЗ, «Гомельэнерго».

Местные партнеры SAP автоматизировали базовые (кадровый учет, учет рабочего времени, организационный менеджмент, расчет зарплат, налогов и страховых взносов и пр.) и дополнительные процессы управления персоналами Беларусской железной дороги, БЕЛАЗ, БМЗ, «Гомсельмаша», Государственного таможенного комитета. SAP активно работал с белорусским частным бизнесом. В перечень пользователей его систем входят «Атлант-М», «Санта-Бремор», «Белвест». Им стал, когда еще назывался velcom, телекоммуникационный оператор А1.

Кроме систем ERP, дистрибуторы и дилеры SAP внедряли в Беларуси другие продукты вендора.

С контракта с SAP начиналось восхождение к нынешней вершине EPAM Systems. Белорусские офисы последнего, а также LeverX, IBA Group и других компаний до недавнего времени активно продолжали работать с немецким заказчиком.

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