Ученые выяснили, почему алкоголь по-разному влияет на людей 2.03.2025, 21:03

Они выявили три фактора.

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели новое исследование по поводу влияния алкоголя на печень. Они обнаружили три фактора, которые могут усугублять заболевания этого органа.

Участниками эксперимента стали более 40 тыс. человек от 20 лет. Женщины употребляли около 140 г алкоголя в неделю, а мужчины – 210 г.

В итоге выяснилось, что диабет, высокое артериальное давление и лишний вес могут усиливать негативное влияние алкоголя на печень. Люди с этими заболеваниями чаще сталкиваются с тяжелыми формами патологий органа.

«Мы знаем, что алкоголь токсичен для печени и все сильно пьющие подвержены риску прогрессирующего заболевания печени», – сказал главный автор исследования Брайан Ли.

Кроме того, выяснилось, что сахарный диабет, гипертония и ожирение способствуют накоплению жира в печени, что ведет к ее воспалению и дальнейшим осложнениям.

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