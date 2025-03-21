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Протас помог «Вашингтону» дома разобраться с «Филадельфией»

  • 21.03.2025, 8:58
Протас помог «Вашингтону» дома разобраться с «Филадельфией»
Алексей Протас

Форвард установил новый белорусский рекорд по очкам за один сезон в НХЛ.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома переиграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2, пишет belarushockey.com.

24-летний белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас сыграл на правом фланге второго звена. Его партнерами стали Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл.

На 15-й минуте встречи Протас отличился голевой передачей при шайбе Александра Овечкина. Овечкин занимает второе место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888), его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Всего на счету Овечкина 57 (35+22) очков в 53 матчах сезона.

В составе победителей кроме Овечкина также забросили Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане. У проигравших отличились Райан Пилинг и Шон Кутюрье.

В итоге Протас провел на льду 15:30 (из них 1:29 в меньшинстве), набрал 1 (0+1) очко, нанес 1 бросок и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Протаса 69 игр, 62 (29+33) очка, показатель полезности «+43», 18 минут штрафа. Он установил новый белорусский рекорд по очкам за один сезон в НХЛ.

«Вашингтон» с 100 очками в 69 играх идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» с 64 очками в 70 играх занимает 15-е место на Востоке.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 23 марта дома против «Флориды». Матч начнется в 00:00 по минскому времени.

Вашингтон – Филадельфия – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

1:0 – 14 Овечкин (ван Римсдайк, Протас)

2:0 – 21 Дьюхэйм (Бовилье, Рой)

3:0 – 31 Манджипани (Бовилье)

3:1 – 45 Пелинг

3:2 – 57 Кутюрье (Типпет, Пелинг)

Вратари: Линдгрен 26/28 – Эрссон 13/16.

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