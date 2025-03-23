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Президент Чехии заявил о готовности отправить войска в Украину

  • 23.03.2025, 14:19
Президент Чехии заявил о готовности отправить войска в Украину
Петр Павел

Прага уже вошла в «коалицию желающих».

Чехия присоединится к миротворческой миссии в Украине после окончания войны с Россией, сообщил президент страны Петр Павел в интервью «Европейской правде».

По его словам, Прага уже вошла в «коалицию желающих» предоставить войска для контроля за соблюдением договоренностей Киева с Москвой. В настоящее время обсуждение этого вопроса продолжается и «как только появится общая готовность отправить контингент, Чехия будет его частью», заверил Павел.

Он также отметил, что Чехия собирается войти в число стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности. По его словам, это необходимо сделать ради «защиты самих себя». И хотя у политиков «могут быть разные мнения» по данному вопросу, но «если будет сильная группа европейских стран», готовых на это, то «Чехия должна быть среди них», сказал Павел. Он добавил, что безопасность в Украине будут обеспечивать два основных фактора: европейские миротворцы и активное участие американского бизнеса в стране. Также, по мнению Павела, не стоит снимать с рассмотрения вопрос членства Украины в НАТО, ведь «политики приходят и уходят», и через три года в США будет другая власть, которая может иметь свою точку зрения на этот счет.

Во главе миссии по отправке миротворцев в Украину после окончания войны с Россией стоят Великобритания и Франция. По данным The Times, свои войска для этих целей уже согласились выделить Турция, Канада и Австралия. Еще более 30 стран выразили готовность поддержать миссию, в том числе оружием и материально-технически. В общей сложности «коалиция желающих» может направить в Украину до 30 тысяч миротворцев. Причем Великобритания планирует разместить их там бессрочно, а именно «на столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России». 27 марта страны коалиции вновь соберутся, чтобы обсудить детали обязательств.

Тем временем к инициативе начал присматриваться Китай. Источники Welt в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Пекин «прощупывал вопрос» участия в миссии через своих дипломатов, которые выясняли, допускают ли такой шаг европейские страны. Собеседники издания подчеркнули, что включение Китая в «коалицию желающих» сделало бы «более вероятным» согласие России на присутствие иностранных военных в Украине после подписания мирного договора.

Ранее источники Bloomberg в Кремле заявляли, что президент РФ Владимир Путин хочет видеть в качестве миротворцев именно войска из Китая или других «нейтральных» стран, выступая против участия европейского контингента. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что появление сил НАТО под любыми флагами в Украине будет означать, что «первопричины» войны не исчезли.

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