Мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на арест 1 24.03.2025, 16:59

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Экрем Имамоглу

Голосование на праймериз превратилось в масштабное выражение политической поддержки Имамоглу.

Партия оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу утвердила решение о выдвижении его кандидатом в президенты, несмотря на арест политика и отстранение его от полномочий, сообщает Cumhuriyet.

«Республиканская народная партия» (CHP) завершила праймериз и объявила, что все граждане поддержали Имамоглу несмотря на его арест и он избран кандидатом в президенты.

«Арест не станет помехой, ведь он не был осужден», – заявили в политсиле.

Голосование проходило в воскресенье на территории штаб-квартиры партии и превратилось в масштабное выражение политической поддержки Имамоглу. В партии говорят, что процесс должен был завершаться в 17 часов, но из-за очень высокой явки его продлили до 19 часов.

Также в Анкаре прошла многотысячная акция протеста против задержания и ареста Имамоглу.

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