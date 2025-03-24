Мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на арест

Мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на арест1
- 24.03.2025, 16:59
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Голосование на праймериз превратилось в масштабное выражение политической поддержки Имамоглу.
Партия оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу утвердила решение о выдвижении его кандидатом в президенты, несмотря на арест политика и отстранение его от полномочий, сообщает Cumhuriyet.
«Республиканская народная партия» (CHP) завершила праймериз и объявила, что все граждане поддержали Имамоглу несмотря на его арест и он избран кандидатом в президенты.
«Арест не станет помехой, ведь он не был осужден», – заявили в политсиле.
Голосование проходило в воскресенье на территории штаб-квартиры партии и превратилось в масштабное выражение политической поддержки Имамоглу. В партии говорят, что процесс должен был завершаться в 17 часов, но из-за очень высокой явки его продлили до 19 часов.
Также в Анкаре прошла многотысячная акция протеста против задержания и ареста Имамоглу.