Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристов 24.03.2025, 21:42

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Новый свод правил содержит обязательства и запреты.

Правительство провинции Бали выпустило новый свод правил для иностранных туристов, где изложены обязательства, запреты и санкции, сообщает агентство Antara.

Согласно новым правилам, иностранцы должны одеваться скромно и вести себя подобающим образом на территории острова, особенно при посещении священных мест. Также они должны ответственно управлять автомобилем, иметь международные права, а при управлении мотоциклом носить шлем.

Кроме этого, туристам необходимо заплатить сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $9), а сопровождать иностранцев во время пребывания на Бали должен лицензированный гид, который знает местыне обычаи и традиции.

В новых правилах также описан порядок действий при обмене валюты в специальных пунктах и при оплате QR-кодом. Все операции туристы должны осуществлять исключительно в национальной валюте.

На острове также нельзя сквернословить, заниматься предпринимательством и работать неофициально, иначе им грозит наказание или суд. Запрещено разбрасывать мусор, в том числе одноразовый пластик.

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